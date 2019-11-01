МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Установленный на сегодняшний день порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам достаточен, а поэтому предложения ужесточить его, наделив граждан возможностью не платить за ЖКХ, не имеет смысла и даже является вредным для жилищно-коммунальной сферы, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение о том, чтобы дать гражданам право не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. По словам депутата, ему регулярно поступают обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременно низкое их качество.

"Этот вопрос уже урегулирован и на законодательном уровне, и на исполнительном. Поэтому предложение депутата может навредить, поскольку зарождает у людей ложное мнение о том, что за услуги ЖКХ можно и вовсе не платить. У нас и так много появилось желающих не платить за эти услуги", — сказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая также назвала предложенную депутатом меру излишней.

По ее словам, эта инициатива никак не стимулирует повышение качества оказываемых услуг в стране. Более того, она может привести к ухудшению статистики по долгам в сфере ЖКХ.

"Я не думаю, что Минстрой поддержит эту инициативу. Скорее всего, даст депутату разъяснение, что в настоящее время этот вопрос и так уже урегулирован", — подытожил Склянчук.