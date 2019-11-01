МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 готовится к аварийной посадке в аэропорту Тюмени, предположительно, после отказа одного из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Самолет авиакомпании "Ямал" сообщением Тюмень — Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя. Это предварительные данные", — сказал собеседник агентства.

На борту находятся 80 пассажиров и членов экипажа, отметил он. Сейчас самолет вырабатывает топливо.