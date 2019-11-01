МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Ямал" с отказавшим левым двигателем совершил благополучную посадку в аэропорту Тюмени, сообщил РИА Новости источник в авиадиспетчерских службах.

"Сел благополучно в 18:17", — сказал источник.

Позже это подтвердила сама авиакомпания "Ямал". Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, у которого отказал левый двигатель, благополучно сел в Тюмени, сообщила представитель авиакомпании.

"Сел самолет на 21-ю стоянку, все нормально", — сказала она. Пострадавших, по ее словам, нет.

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень — Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета.