ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — ПРАЙМ. Танкер "Залив Америка" после ЧП остается на рейде в порту Находки, ожидая прибытия специалистов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Пока он (танкер "Залив Америка") находится в четвертом районе якорной стоянки, ожидает прибытия специалистов — экспертов компетентных органов, которые будут расследовать это происшествие", — сообщил представитель пресс-службы.