МУРМАНСК, 2 ноя ПРАЙМ. Территория опережающего развития (ТОР) может быть создана в Мурманске, где реализуется важный инфраструктурный проект компании "Новатэк", что позволит компании получить федеральные преференции и инвестировать в социальную инфраструктуру, сообщил журналистам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Крутиков находится в Мурманской области с рабочим визитом. В рамках поездки он посетил центр строительства морских платформ — крупный проект компании "Новатэк". "Наша задача – чтобы регион получил максимальный эффект от этого проекта", — пояснил Крутиков.

По его словам, проект находится в зрелой стадии с точки зрения стройки и не успеет попасть в список получающих арктические преференции. "А вот создать территорию опережающего развития, по крайней мере, проработать эту идею – мы договорились. По прилете я встречусь с компанией, мы обсудим. Компания сможет претендовать не только на региональные льготы, но и на федеральные преференции, что сможет стимулировать дополнительные инвестиции, в том числе в социальную инфраструктуру", — сказал Крутиков.

Ранее сообщалось, что центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк" в поселке Белокаменка в Мурманской области предполагает создание 15 тысяч рабочих мест, а также десятки миллиардов налоговых отчислений. Роль центра в технологической цепочке арктических проектов компании — одна из ключевых, это строительство линий сжижения природного газа на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ) для проекта "Арктик СПГ-2" и последующих СПГ-заводов.

Сообщалось также, что центр возьмет на себя функции интегратора оборудования, строительства отдельных модулей и окончательной сборки линий сжижения на плавучих основаниях. Ввод в эксплуатацию основной части объектов планируется поэтапно в 2019-2020 годах. По словам председателя правления ПАО "Новатэк" Леонида Михельсона, применение линий сжижения на гравитационных платформах повысит рентабельность проекта "Арктик СПГ-2" на 30% по сравнению с проектом "Ямал СПГ".