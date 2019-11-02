МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Дальневосточное управление Госморречнадзора (структура Ространснадзора) приступило к расследованию после инцидента с танкером в Находке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

"Да, Дальневосточное управление Госморречнадзора приступило к расследованию", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Росморречфлота РИА Новости уточнили, что аварийное судно принадлежит ООО "Наяда". Согласно сайту компании, её флот включает шесть танкеров-бункеровщиков.

СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Танкер "Залив Америка" в порт Находка отбуксировали два судна, он стоит на 79-м причале, сообщил РИА Новости ранее в субботу представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.