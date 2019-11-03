ДОХА, 3 ноя — ПРАЙМ. Hyperloop Transportation Technologies (HTT), которая создает вакуумный высокоскоростной поезд, стремится к появлению этого вида транспорта во всех странах независимо от их богатства, заявил во время конференции QITCOM в столице Катара Дохе исполнительный директор компании Андре де Леон.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X. В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час.

"Мировая система транспорта переживает кризис. С учетом уровня загрязнения от современного транспорта и того, что ежегодно в авариях на дорогах гибнут более 1,2 миллиона человек, миру необходим более безопасный вид транспорта. Технология Hyperloop может быть именно таким транспортом — быстрым, эффективным и экологически чистым, но мы не хотим быть транспортом только для богатых, компания стремится к появлению такого транспорта во всех странах: и богатых, и бедных", — сказал де Леон.

Ранее арабские СМИ сообщили, что компания построит первую 10-километрую секцию 150-километрового маршрута, соединяющего в ОАЭ столицу, Абу-Даби, и Дубай, в 2020 году. При этом ещё в прошлом году HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок. А в октябре газета "Ведомости" написала о том, что консалтинговая компания McKinsey разработает новую программу развития транспортного комплекса Москвы на период до 2040 года, включающую в себя анализ возможности применять новые технологии, например, hyperloop.