МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в третьем квартале 2019 года снизилась по МСФО на 4% и составила 2,223 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль в третьем квартале составила 31 миллион долларов, что в 18 раз меньше прошлогоднего уровня в 561 миллион долларов. Показатель EBITDA в отчетном периоде при этом вырос на 16,5%, до 987 миллионов долларов.

Выручка VEON от деятельности в России уменьшилась в отчетном периоде в годовом выражении на 1,3%, до 1,157 миллиарда долларов. Органические продажи снизились на 2,7%. Мобильная клиентская база "Билайна" сократилась на 2,5% в годовом выражении и составила 54,8 миллиона человек.

Компания подтвердила прогноз на текущий год, по-прежнему ожидая органического роста выручки на 1-3%, EBITDA — на 1-6%, а свободный денежный поток (FCF) — приблизительно на уровне около 1 миллиарда долларов.

Слабые показатели в России были скомпенсированы ростом в Пакистане, на Украине, в Узбекистане и Казахстане, в то время как "пограничные" рынки показали результаты в рамках прогнозов, говорится в релизе.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и Telenor (14,6%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".