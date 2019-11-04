МАДРИД, 4 ноя — ПРАЙМ. Международный авиационный холдинг International Airlines Group (IAG), которому принадлежат British Airways и Iberia, договорился о покупке компании Air Europa за 1 миллиард евро, говорится в релизе Iberia.

Air Europa — также испанская авиакомпания, входит в группу Globalia. Флот Air Europa включает в себя 66 самолётов, авиакомпания осуществляет рейсы по 69 направлениям и по итогам прошлого года перевезла 11,8 миллиона пассажиров. А за первые восемь месяцев текущего года пассажиропоток Air Europa увеличился на 12,4%.

"International Consolidated Airlines Group (IAG) и Globalia… объявляют о достижении окончательных соглашений, в рамках которых дочерняя компания IAG — IB OPCO Holding S.L. (Iberia) — согласилась приобрести все выпущенные акции Air Europa за 1 миллиард евро", — говорится в релизе.

Сделка призвана преобразовать Мадрид в один из главных центров авиаперевозок в Европе и укрепить положение IAG на рынках Европы и Латинской Америки, а её завершение ожидается во второй половине 2020 года после получения всех необходимых разрешений, также говорится в сообщении.

В Iberia пояснили, что будучи хабом с большим потенциалом на сегодняшний день Мадрид теряет позиции по сравнению с другими крупнейшими европейскими аэропортами – по количеству полетов, направлений и пассажиров. Из 20 крупнейших европейских аэропортов он занимает 19-е место по числу направлений, из 10 главных аэропортов – девятое по числу стран, с которыми работает. В компании также заявили, что Air Europa сохранит свой бренд, а компании вместе станут пятым по величине авиаперевозчиком в Европе по числу самолетов дальнего следования – 63.

Международный авиационный холдинг International Airlines Group был образован в январе 2011 года путем слияния Iberia и British Airways. Один из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Акции IAG торгуются на Лондонской и Мадридской фондовых биржах. Флот компаний, входящих в холдинг, по состоянию на 30 сентября составлял 601 самолет.