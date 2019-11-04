КАИР, 4 ноя — ПРАЙМ. Отремонтированное и модернизированное здание второго терминала международного аэропорта курортного города Шарм-эш-Шейх в Египте начали тестировать в понедельник, говорится в распространенном заявлении министерства гражданской авиации страны.

"В рамках усилий министерства гражданской авиации Египта по повышению конкурентности египетских аэропортов и приведению их в полное соответствие с самыми современными международными стандартами, а также для увеличения туристического потока на египетские курорты министр гражданской авиации Юнис аль-Масри принял участие в запуске тестовой работы второго терминала аэропорта Шарм-эш-Шейха", — говорится в документе.

Сообщается, что после ремонта и модернизации второго терминала пропускная способность аэропорта увеличится с 7 до 9 миллионов пассажиров в год. В ближайшее время эту цифру планируют повысить до 10 миллионов пассажиров ежегодно.

В отремонтированном здании было установлено самое современное оборудование обеспечения безопасности, в том числе более 200 камер видеонаблюдения, установки биометрического контроля доступа сотрудников в служебные помещения, анализаторы воздуха для обнаружения взрывчатки и ядовитых веществ, приборы для сканирования и трехмерного отображения содержимого багажа, самое передовое оборудование для тушения пожаров.

Модернизированная багажная служба аэропорта сможет обрабатывать 4 тысячи единиц багажа в час.

Авиасообщение России и ряда других стран с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера, вылетевшего из Шарм-эш-Шейха, над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года Россия восстановила регулярное авиасообщение с Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.

За последнее время египетские власти проделали огромную работу по модернизации своих аэропортов.