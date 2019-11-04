СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Сирийский Тартус благодаря сотрудничеству с Севастополем может стать торговой площадкой для всего Ближнего Востока, заявил журналистам депутат Госдумы, организатор визита делегации провинции Тартус в Севастополь Дмитрий Саблин.

Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад сообщил журналистам по итогам переговоров с властями Севастополя, что обсуждается возможность создания свободной экономической зоны в сирийском порту для импорта, дистрибьюции и реэкспорта зерновых из России.

"Уникальность сотрудничества в том, что и Тартус, и Севастополь – это базы Черноморского флота, потому что ЧФ присутствует и здесь, и там… Если мы говорим об экономическом сотрудничестве, то важно обеспечить взаимодействие бизнеса и создать особые условия и в Севастополе, и в Тартусе. Оба города под санкциями, но Тартус — это не только Сирия, это уникальная площадка торговли на весь Ближний Восток. Это вопрос торговли и с Ираком и Ливаном. Это ближневосточный хаб", — сказал Саблин.

Саблин отметил актуальность поставок зерновых из России в сирийский Тартус через Севастопольский морской порт, который сегодня не загружен, а также импорта из Сирии цитрусовых, оливкового масла и оливок.