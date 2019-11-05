МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, за первые девять месяцев 2019 года составил 7,41 миллиарда долларов против прибыли в 1,88 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 6,79 доллара на акцию, тогда как за аналогичный период год назад была получена прибыль в 0,52 доллара. Выручка выросла при этом на 21% — до 10,078 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, вырос к прошлогоднему показателю на 17,8% — до 1,162 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,68 доллара против убытка в 2,21 доллара на акцию год назад. Выручка за три месяца поднялась на 30% и достигла 3,813 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на отметке 3,69 миллиарда долларов.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 19%, до 2,895 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats поднялись в годовом выражении в 1,6 раза — до 645 миллионов долларов.

Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 103 миллиона, увеличившись на 26% в годовом выражении. Стоимость валовых заказов поднялась на 29% к прошлому году — до 16,465 миллиарда долларов.

Акции компании на электронных торгах после закрытия основной торговой сессии снизились в цене на 5,5%.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.