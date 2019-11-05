МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Капитальный ремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья. Однако результаты проведенного Счетной палатой анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются. Согласно данным Росстата и Минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66% до 70% и выше, не только не сокращается, а даже имеет тенденцию к увеличению", — указывается в сообщении.

При этом, по словам аудитора СП Светланы Орловой, бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются, деньги перечисляют граждане. А в числе системных проблем ведомство выделяет отсутствие единого порядка формирования региональных программ, а также системы технического учета жилищного фонда, и органы местного самоуправления и управляющие компании представляют недостоверные данные о состоянии многоквартирных домов. По мнению Счетной палаты, это негативно отражается в том числе на очередности проведения капремонта.

Кроме того, в программы капремонта систематически включаются аварийные дома, подлежащие сносу и реконструкции, или ветхие дома, ремонт которых экономически нецелесообразен. По данным Счетной палаты, с 2017 по 2019 годы Фонд ЖКХ выявил более 10 тысяч таких домов. Также, как отмечает ведомство, до 20% запланированных работ не выполняются из-за их недостаточной организации региональными операторами, длительности конкурсных процедур и срыва обязательств подрядчиками.

Еще одна проблема, по мнению СП — недостаточная финансовая устойчивость региональных программ капремонта. Так, на 1 января текущего года их общее финансовое обеспечение составляло только 55%. "Возникшая проблема обусловлена тем, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что субъекты устанавливают его с учетом доступности для граждан при существующем у них уровне доходов", — пояснила Орлова.

Как отмечается в сообщении ведомства, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин согласились с выводами Счетной палаты. "Мы понимаем, что главная проблема сейчас — это несбалансированность фондов. И мы в этом плане работаем. За этот период отработали модельный план финансовой устойчивости региональных операторов и отработали его со всеми регионами, где такая проблема есть", — отметил Якушев.