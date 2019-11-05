МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в 5,06 рубля на акцию, в целом сумма составит 3,739 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Распределить часть чистой прибыли общества по результатам 9 месяцев 2019 года: Выплатить дивиденды в размере 5,06 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 рубля каждая. Общая сумма дивидендов… 3,739 миллиарда рублей", — указывается в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закроется 17 декабря.

В конце августа на сайте группы сообщалось, что согласно дивидендной политике, рекомендуемая сумма дивидендов определяется советом директоров и расчётно составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО предыдущего года, при условии обеспечения реализации инвестиционной программы ритейлера и сохранения финансовой устойчивости компании.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.