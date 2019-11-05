МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Немецкая фармацевтическая группа Stada Arzneimittel AG приобретёт у японской Takeda Pharmaceutical Company Limited портфель из 20 брендовых продуктов, зарегистрированных в странах СНГ, за 660 миллионов долларов, говорится в сообщении Stada.

"Портфель из 20 безрецептурных (ОТС) и рецептурных продуктов, зарегистрированных в России, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и других странах, будет передан группе Stada", — говорится в сообщении.

Речь идет о препаратах для лечения сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний, диабета и биологически активных добавках. Один из ключевых продуктов — препарат для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний "Кардиомагнил".

"На сегодня это крупнейшее в истории Stada приобретение, которое позволит нам стать одним из ключевых игроков на большом и динамично развивающемся рынке", — прокомментировал гендиректор Stada Петер Гольдшмидт.

В результате Stada рассчитывает стать одним из крупнейших игроков сегмента безрецептурных препаратов в России и СНГ. Планируется, что сделка будет совершена в первом квартале 2020 года, после чего около 500 сотрудников Takeda Pharmaceutical перейдут работать в Stada. Как пояснили в пресс-службе, в сделку не включены заводы Takeda. Компании заключат соглашения о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в соответствии с чем Takeda продолжит поставлять продукцию в Stada. Сделка будет финансироваться за счет заемного капитала.

Stada AG специализируется на двух направлениях: дженерики и безрецептурные препараты (ОТС). Продукция компании представлена в 120 странах, штаб-квартира находится в Германии. Скорректированные продажи группы Stada AG по итогам 2018 финансового года составили 2,33 миллиарда евро, скорректированная EBITDA — 503,5 миллиона евро.