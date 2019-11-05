МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы из-за болезни освободил основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана из СИЗО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

"Преображенским районным судом было удовлетворено ходатайство ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью Белойвана Юрия Александровича на неотбытый срок 1 год 5 месяцев и 2 дня", — сказала она.

В июле Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). От уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей. В начале октября Мосгорсуд смягчил приговор Белойвану на три месяца. Защита бизнесмена просила изменить ему наказание на не связанное с лишением свободы.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.

По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.