МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Генеральным директором АО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация" (АО "ТЭПК") назначен Леонид Ставицкий, ранее занимавший должность первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, говорится в сообщении компании.

"Мы рады приходу в нашу компанию Леонида Ставицкого – настоящего профессионала, обладающего огромным опытом. Это особенно ценно для нас в связи с началом активной фазы строительства железной дороги "Элегест – Кызыл – Курагино" – важного стратегического проекта как с точки зрения становления самой компании, так и с точки зрения развития инфраструктуры Республики Тыва и транспортного комплекса страны в целом", – заявил основной акционер ТЭПК Руслан Байсаров.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря 2011 года дал старт дал старт строительству железной дороги "Элегест – Кызыл — Курагино". Протяженность однопутной линии составит 410 км. Строительство потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Плановый объем перевозок – 15 млн тонн в год.

Проект строительства железной дороги реализуется в рамках частной концессионной инициативы в соответствии с концессионным соглашением, заключенным сроком на 30 лет. Концедент – Росжелдор. Концессионер – специально созданная АО "ТЭПК Кызыл — Курагино", где по 47,5% принадлежит АО "ТЭПК" и УК "Лидер", еще 5% — ОАО РЖД.

27 марта 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра экономического развития Максима Орешкина куратором Республики Тыва от федерального правительства, который одним из своих приоритетов обозначил необходимость решения всех вопросов для начала скорейшего строительства первой железной дороги в регионе.

ТЭПК создана в 2011 году. Компании, входящие в группу компаний АО "ТЭПК", занимаются строительством промышленного и инфраструктурных объектов: горно-обогатительного комбината для разработки Элегестского угольного месторождения с общими запасами 855 млн тонн, железнодорожной линии "Элегест – Кызыл — Курагино", угольного терминала в районе мыса Бурный в Хабаровском крае.