ШАНХАЙ (Китай), 6 ноя — ПРАЙМ. Национальный магазин российских продовольственных товаров на электронной торговой площадке Tmall, принадлежащей китайскому интернет-гиганту Alibaba Group, открылся в среду в рамках Второй китайской международной ярмарки импортных товаров в Шанхае, сообщает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия принял участие старший вице-президент Российского экспортного центра Алексей Кожевников, представители площадки электронной коммерции Tmall, глава управления коммерции города Хэйхэ Чжань Бо.

"Год назад в рамках этой выставки руководство Alibaba сделало заявление о новом направлении своего развития – создании формата национальных павильонов, и всего за год нам удалось достичь таких результатов, в ходе ВЭФ в сентябре этого года мы смогли подписать соглашение об открытии первого национального павильона российских товаров на площадке Tmall Food and Fresh (продовольственный сегмент Tmall – ред.)", — заявил Кожевников.

"Планируем до конца года, что российский павильон на площадке Tmall Food and Fresh будет насчитывать до 100 производителей наших экологических товаров, которые по достоинству смогут оценить китайские потребители", — добавил он.

Как прокомментировал Кожевников РИА Новости, дискуссий об открытии на китайских площадках национальных магазинов российских товаров непищевой направленности и в других форматах пока не ведется. "Таких дискуссий нет, говорить о том, что, к примеру, через год откроется магазин одежды, я не стану, мы в настоящий момент рассчитываем отработать формат продуктовых павильонов, это для нас первый и важнейший шаг, мы будет этот проект реализовывать", — указал он.

При этом, добавил старший вице-президент РЭЦ, другие продукты также приходят на китайский рынок. "И то, что сегодня мы не делаем консолидацию в национальный павильон, например, российской одежды, не значит, что мы этого делать не будем, просто такого диалога нет сейчас, если будет инициатива со стороны консорциума российских компаний или со стороны китайского потребителя, мы такой форма обязательно предложим", — сказал Кожевников.

"Но пока мы пробуем формат продуктов питания и хотим этот формат закрепить", — подытожил он.