МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, за девять месяцев 2019 года увеличилась в годовом выражении на 13,5% и достигла 1,809 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию выросла до 9,13 евро с 7,86 евро. Выручка компании также увеличилась — на 6,7%, до 17,802 миллиарда евро. Выручка компании в России и СНГ за девять месяцев выросла на 9,3% — до 506 миллионов евро.

Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась на 1,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 646 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила, как и годом ранее, 3,27 евро. Квартальная выручка выросла на 9,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, до 6,41 миллиарда евро. Квартальный показатель компании в России и СНГ подскочил на 19,7%, до 199 миллионов евро.

Аналитики прогнозировали квартальную чистую прибыль Adidas на уровне 635 миллионов евро, а выручку — 6,32 миллиарда евро.

Компания прогнозирует чистую прибыль от операций по итогам года в диапазоне 1,88-1,95 миллиарда евро, что на 10-14% выше по сравнению с прошлым годом.

"Мы подтверждаем наш прогноз на весь год и сохраняем уверенность в значительном ускорении роста выручки в четвертом квартале. Несмотря на некоторые сложности, текущий 2019 год будет рекордным, а также он станет еще одной важной вехой на пути к достижению наших целей на 2020 год", — приводятся в релизе слова гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted).

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.