МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Globaltruck одобрил программу обратного выкупа акций на общую сумму до 386 миллионов рублей по цене не выше 132 рубля за бумагу, следует из сообщения компании.

"Совет директоров ПАО "ГТМ" одобрил программу обратного выкупа акций… разрешающую приобретать акции на Московской бирже, а также на внебиржевом рынке, в том числе, в рамках частных и деривативных сделок, на общую сумму, не превышающую 386 миллионов рублей", — указывается в сообщении.

Уточняется, что цена выкупа — не выше цены размещения во время проведения IPO в 2017 году, то есть не выше 132 рублей за одну обыкновенную акцию.

Как сообщила компания, "программа обратного выкупа акций начинает действие с 6 ноября 2019 года — или другой планируемой даты и будет действовать до 31 мая 2021 года или до достижения предельного количества или объема выкупа". Период действия программы может быть изменен по решению компании.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").