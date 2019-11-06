МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России уличила составителей рейтинга Doing Business в использовании недостоверных данных и просит Всемирный банк прояснить ситуацию, рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Результаты рейтинга сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса", — заявили в ФНС.

Россия в 2019 году поднялась с 31 до 28-й позиции в рейтинге Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) Doing Business-2020, однако, показатели, которые легли в его основу, вызывают вопросы налоговиков.

Например, на место в рейтинге влияет такой показатель, как время составления и подачи налоговой декларации. По расчетам ВБ, предприниматели в России в следующем году будут тратить на это в среднем 159 часов в год. По опросам клиентов компании 1С — одного из лидеров рынка автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета, это время составляет не более 32 часов, а по результатам опросов ФНС, проведенных при точном следовании методологии рейтинга – не более 10 часов.

"Расхождения в данных ставят вопрос об исходной информации от респондентов", – отмечает ФНС. Служба направила запрос во Всемирный банк, но никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, так и не получила.

СТРАННЫЕ ЦИФРЫ

Еще большее недоумение вызывает такой показатель рейтинга, как количество налоговых платежей. По мнению составителей, он увеличился с 7 до 9 после передачи в ФНС в 2015 году полномочий по администрированию страховых взносов.

"Сегодня администрирование социальных взносов и платежей осуществляется одним органом, а не тремя, и по трем платежам подается одна декларация. Это упростило администрируемую среду, сократило время, но составители рейтинга это не учли", — удивляются в ФНС.

"Платежей больше не стало, а вот количество адресатов для общения у налогоплательщика уменьшилось", — согласен директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин.

Аналогичная ситуация складывается по разделу рейтинга "регистрации предприятий". Например, Всемирный банк не засчитал отмену обязательной печати для хозяйственных обществ в России, а также решил не обращать внимание на то, что с 2019 года отменена госпошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию компаний. При этом, по данным ФНС, более 50% новых компаний подают документы онлайн.

"За последнее десятилетие Россия совершила феноменальный прорыв в рейтинге из второй сотни в середину первой, и это в первую очередь заслуга налогового администратора — ФНС", — уверен Никитин. В этом контексте, по его словам, ссылки составителей рейтинга на данные анонимных респондентов выглядят, по меньшей мере, очень странно.

АНОНИМНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Эксперты Всемирного банка при составлении рейтинга-2020 опросили 228 респондентов, из которых 22 участвовали в опросах по разделу "уплата налогов". ФНС отмечает, что большинство из них – это международные консалтинговые компании, при этом составители рейтинга не раскрывают о них никакой информации. Впрочем, российские власти никогда не просили раскрывать персональные данные о них.

"Ценность представляют сами деперсонифицированные сведения о функционировании российской налоговой системы, лежащие в основе показателей рейтинга. Они помогли бы провести ФНС России их анализ и, при необходимости, внести соответствующие изменения в нормативную правовую базу и систему налогового администрирования, улучшив тем самым условия ведения бизнеса и позиции страны в рейтинге", — отмечает ФНС.

Сейчас остается только догадываться, какие данные легли в основы рейтинга, а отсутствие этой информации лишает ФНС возможности принимать меры по улучшению налогового администрирования. Причем подобные вопросы к составителям рейтинга возникают не только у ФНС России, но и у многих налоговых администраций других стран.

"ФНС России имеет значительный положительный опыт сотрудничества с Всемирным банком и хорошо знает, что его специалисты обладают глубокой экспертизой и знаниями о лучших мировых практиках. Мы выражаем сожаление относительно отсутствия содержательного профессионального диалога и закрытости представителей команды Doing Business по налоговой тематике", — заявили в ведомстве.