МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ветхие дома, которые изношены более чем на 70%, но еще не признанные аварийными, предложили ремонтировать за счет жильцов, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Министерство строительства с такой инициативой и выступило.

Как считают в ведомстве, такой ветхий жилой фонд необходимо включить в региональные трехлетние подпрограммы капремонта, которые предложено финансировать за счет средств граждан. Еще одно предложение по финансированию — софинансирование такого ремонта из региональных или муниципальных бюджетов.

Речь идет только о тех работах, которые необходимы для поддержания безопасного состояния изношенных домов для проживания до тех пор, пока они не будут признаны аварийными.

По данным газеты, что разработка такой программы ремонта жилого фонда предусматривается новым проектом закона по расселению граждан из аварийного жилья. В настоящее время все положения нового документа находятся на стадии обсуждения.

Сейчас в России площадь жилья с износом более 70% составляет около 25 млн квадратных метров. С износом от 66% до 70% — 82 млн квадратных метров. Таковы данные Росстата.