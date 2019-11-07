МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящийся на акционеров головной компании, за девять месяцев 2019 года составил 572 миллиона долларов против прибыли годом ранее в 3,956 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Убыток на акцию достиг 0,56 доллара против прибыли в 3,87 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка снизилась на 4,5% — до 55,101 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала ArcelorMittal получила чистый убыток в 539 миллионов долларов против прибыли в размере 899 миллионов долларов годом ранее. Убыток на акцию составил 0,53 доллара против прибыли в 0,89 доллара годом ранее. Выручка компании по итогам квартала снизилась на 10%, достигнув 16,634 миллиарда долларов.

Добыча железной руды за январь-сентябрь текущего года снизилась на 3% и составила 42,3 миллиона тонн. За третий квартал компания добыла 13,6 миллиона тонн руды, что на 6% ниже показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали за девять месяцев выросло на 0,4% — до 70,1 миллиона тонн, в третьем квартале — сократилось на 4,7%, до 22,2 миллиона тонн.

"Как и ожидалось, в третьем квартале мы снова столкнулись со сложными рыночными условиями, характеризующимися низкими ценами на сталь в сочетании с высокими затратами на сырье", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора ArcelorMittal Лакшми Миттала (Lakshmi Mittal).

ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.