МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) уменьшилась по сравнению с прошлым фингодом на 8%, до 5,648 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,32 евро против 7,01 евро годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 10%, до 10,582 миллиарда евро. Выручка при этом выросла на 5% — до 86,849 миллиарда евро.

В то же время чистая прибыль Siemens за четвертый квартал прошедшего фингода выросла в 2,1 раза год к году — до 1,47 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 1,61 евро против 0,68 евро в аналогичном периоде годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 37%, до 3,093 миллиарда евро. Выручка увеличилась на 8% — до 24,522 миллиарда евро.

"Ослабление мировой экономики явно усилилось в 2018-2019 финансовом году. Тем не менее мы достигли запланированных показателей на год во всех аспектах", — приводятся в релизе к отчетности слова президента и гендиректора компании Джо Кэзера (Joe Kaeser).

Согласно прогнозу Siemens на 2019-2020 финансовый год, ожидается умеренный рост выручки. Базовая прибыль на акцию, по оценке компании, будет находиться в диапазоне 6,3-7 евро.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене, число сотрудников (по данным на конец сентября 2019 года) составляет 385 тысяч человек.