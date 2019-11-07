МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Логистический оператор Cainiao Network ("Цайняо"), входящий в китайскую Alibaba Group, совместно с "Почтой России" запустил доставку посылок AliExpress из Китая в Москву, Екатеринбург и Новосибирск грузовыми самолетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе AliExpress Россия.

"Наша задача — сократить сроки доставки заказов из Китая в Россию до 10 дней (в течение нескольких лет), включая заказы из удаленных и малых городов. На новые маршруты уже сейчас приходится до 70% всех посылок AliExpress в России", — цитирует пресс-служба слова гендиректора AliExpress Россия Дмитрия Сергеева.

Новый логистический продукт запускается накануне самых популярных распродаж — "Всемирного дня шоппинга" и "Черной пятницы", напомнил заместитель гендиректора по международному бизнесу АО "Почта России" Денис Ильин.

Прямые авиарейсы в перечисленные города будут выполняться один раз в день, а накануне Дня шоппинга их число вырастет до двух рейсов в день. Всего ежедневные рейсы будут выполнять 7 грузовых бортов, включая Boeing 737, 757 и Ту, рассказали в пресс-службе AliExpress Россия.

"Посылки будут обрабатываться в сортировочном центре "Почты России" во "Внуково", а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут распространяться в отделения связи", — пояснили в компании.

AliExpress Россия – совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.

Логистический оператор Cainiao Network ("Цайняо") был основан в 2013 году. Главная цель компании – доставлять заказы покупателям в пределах 24 часов в Китае и 72 часов в любой точке мира.