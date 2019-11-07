МОСКВА, 7 ноя —ПРАЙМ. Сбербанк и Mail.ru планируют закрыть сделку по созданию СП до нового года, сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

"Собираемся до нового года сделку закрыть", — прокомментировал Хасис вопрос об СП с Mail.ru.

В конце июля Mail.ru Group и Сбербанк объявили о создании СП, в которое войдут принадлежащие интернет-холдингу доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%) и принадлежащие банку 35% в компании Foodplex. Стороны планируют инвестировать до 64 миллиардов рублей в СП при соблюдении ряда условий.

Сбербанк в октябре сообщил, что планирует заключить обязывающее соглашение о создании совместного предприятия с Mail.ru Group в ноябре 2019 года.