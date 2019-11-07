МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ремонт ветхих жилых домов, которые изношены более чем на 70%, но не признаны аварийными, могут возложить на их жителей. Как пишут "Известия", такое предложение высказал Минстрой РФ. В ведомстве считают, что подобное жилье следует вносить в региональные трехлетние программы капремонта и финансировать их за счет средств граждан. Возможно софинансирование из местных бюджетов.

При этом работы будут проводиться в минимальном объеме – лишь для поддержания безопасного состояния дома для проживания до момента, пока он не будет признан аварийным. Разработка такой программы ремонта жилого фонда предусматривается новым проектом закона по расселению граждан из аварийного жилья, пишет издание. В настоящее время предложение обсуждается, и никаких конкретных решений не обнародовано.

По данным Росстата, на данный момент в России площадь жилья с износом более 70% составляет около 25 млн квадратных метров. Всего жилья, официально считающегося ветхим – порядка 3% от общего объема жилого фонда. С износом от 66 до 70% (то есть, не признанного ветхим, но находящегося "на грани") — 82 млн квадратных метров.

ЧИНИТЬ НЕЛЬЗЯ СЛОМАТЬ

Вокруг целесообразности действующих принципов ремонта ветхого жилья идет много споров. В России действуют региональные программы капремонта многоквартирных домов, но на сегодняшний день только 29 субъектов РФ софинансируют программы капремонта.

Однако, по оценке Счетной палаты, они себя не оправдали, и состояние жилого фонда в стране не улучшается. В частности, Счетная палата выявила, что регионы систематически включают в программы капремонта аварийные дома, подлежащие сносу, или ветхие дома, ремонт которых экономически нецелесообразен. Минстрой с такими выводами не согласился – по его оценке, 6 миллионов семей благодаря капитальному ремонту улучшили свои показатели жизни.

При этом россияне уже платят ежегодные взносы за капремонт многоквартирных домов. За счет этих средств сейчас преимущественно и осуществляется ремонт ветхого жилья. Сейчас же речь идет о специальной подпрограмме для собственников домов с износом от 70%.

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись в оценке целесообразности ее принятия. "Это вполне вероятно. Все зависит от того, какие условия будут прописаны в законе. Поэтому только в дальнейшем станет понятно, как будет отрегулировано принятие решения о финансировании, а также размер и судьба платежей, которые граждане уже внесли или будут вносить", — рассуждает руководитель офиса "Новогиреево" "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости" Юлия Антясова.

К положительным моментам она отнесла то, что данный закон позволит быстрее совершить ремонт в домах, которые могут не дождаться капремонта по программе в соответствии с графиком. Возможно, если здание будет приведено в лучшее состояние и отремонтировано, то переводить в статус аварийных его уже не будут, и расселять жильцов, соответственно также.

По мнению руководителя аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрия Таганова, повышать взносы на капремонт больше нельзя.

"Ситуация ненормальная – взносы и прочие выплаты растут, налоговая нагрузка увеличивается, а уровень капремонта не выдерживает никакой критики. Используются самые дешевые материалы и рабочая сила. Проблема не в том, откуда взять деньги, а в том, чтобы следить, куда эти деньги уходят и улучшать качество предоставляемых услуг, а этого сейчас нет", — считает он.

В свою очередь, управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая сомневается, что данная инициатива окажется актуальной для рынка. Прежде всего, ремонт без пяти минут аварийных домов слишком дорог.

"И если в московском регионе высокая стоимость квадратного метра еще как-то оправдывает возможность ремонта, то в регионах затраты на работы по приведению домов в надлежащее состояние могут быть почти сопоставимы с ценой квадратного метра по рынку. Рациональнее, на мой взгляд, сносить и расселять такие дома, чем заниматься капитальным ремонтом", — комментирует она.

РАСХОДЫ

Если же программу все-таки реализуют, то, прежде всего, она должна коснуться домов, которые уже находятся в предаварийном состоянии, но до признания аварийным и расселения еще 10-15 лет, считают эксперты. Если при этом дом может не простоять столь долгий период, то, возможно, в этом случае собственникам будет предложена подобная альтернатива. Решаться это может, например, посредством общего собрания жильцов или иным образом.

Что касается расходов для каждого жителя, то при износе дома от 70% капремонт квадратного метра может обойтись примерно в 40 тысяч рублей. Однако затраты могут быть больше в два раза, к примеру, если речь идет о необходимости замены перекрытий в здании. Для домов с меньшим износом сумма обычно не превышает 20-30 тысяч, подсчитала Литинецкая.

"Таким образом, есть риск, что взносы за капремонт увеличатся в полтора-два раза. Впрочем, это не сильно ударит по кошельку. По данным Ассоциации региональных операторов капремонта, взнос на капремонт в среднем по стране составляет около 7,24 рубля. То есть за среднюю "двушку" площадью 60 квадратных метров собственники платят менее 500 рублей в месяц. Это сумма может увеличиться примерно до 600-800 рублей, что не столь критично", — говорит она.

При этом взносы за капремонт могут быть пересчитаны, если собственники уже выплачивают эти суммы. Например, внесенные платежи будут зачтены, а остаток потребуется дофинансировать. Вероятны и другие варианты – к примеру, внесение платежей будет учтено на будущее, и в дальнейшем от выплат жители будут освобождены, рассуждает Антясова.

В целом эксперты не ожидают существенного сокращения расходов государства на программу расселения аварийного жилья. Скорее всего, проблема будет решена в сотрудничестве с девелоперами, как это работает, к примеру, в Москве по программе реновации. С учетом того, что изменения в 214-ФЗ значительно усложнили работу застройщиков, совместные программы с городом поддержат девелоперскую отрасль, заключила Литинецкая.