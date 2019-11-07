МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, сообщила в четверг компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет оператором этих перевозок.

"Восьмого ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" – это одно из ранних названий Крымского полуострова", — говорится в сообщении.

Выбор и оплата билетов станут возможными в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, выведут на маршрут, который соединит "северную столицу" с Севастополем. "Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 километр поезд пройдет за 43,5 часа", — говорится в сообщении.

"Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа", — добавляется в сообщении.