МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-торговлю лекарствами ждут в России уже почти два года, к ней готовятся не только потенциальные потребители — заболевшие, которым сложно выйти из дома, семьи с маленькими детьми или просто занятые люди. На низком старте находятся и компании, рассчитывающие получить долю на новом рынке — и это не только аптеки, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент РФ Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта. Однако дискуссии по поводу содержания документа продолжаются в Госдуме и по сей день.

До принятия закона фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

ДОСТАВКА НА ДОМ

Пока готовится законопроект, любой желающий может купить таблетки через интернет с доставкой на дом. В качестве эксперимента корреспондент РИА Новости заказал противовоспалительный препарат на сайтах пяти аптек, входящих по данным исследовательского агентства Data Insight, в десятку крупнейших интернет-продавцов лекарств по продажам в 2018 году. Две аптеки из пяти доставили лекарство на дом, остальные компании работали в рамках закона — они привезли заказ в аптеку.

"Несмотря на законодательные ограничения в сети, существует постоянный спрос, который удовлетворяет нелегальный рынок. Пока он нелегален и непрозрачен, он представляет действительную угрозу", — сказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, подчеркнув необходимость ускорения процедуры принятия документа. По оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), нелегальный рынок торговли лекарствами через интернет может достигать от 37 до 73 миллиардов рублей или от 2,5% до 5% от объема продаж фармрозницы прошлого года.

Нынешняя версия законопроекта предусматривает легализацию онлайн-продаж безрецептурных препаратов с 2020 года с доставкой курьерами-фармацевтами. Причем доставка возможна только в пределах того муниципального образования, в котором находится аптека, продавшая товар, следовало из июльского письма Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, территория доставки может быть расширена до пределов одного региона. Однако это смягчение может сильно отразится на стоимости доставки, считает президент АКИТ Артем Соколов. По словам директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елены Максимкиной, данный вопрос будет еще прорабатываться для "более гибкого решения этой проблемы в пользу пациентов".

Кроме того, обсуждается и возможность дистанционной продажи лекарств оптовиками, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Однако оптовику все равно нужно будет иметь точку, куда сможет прийти посетитель, то есть фактически ему придется стать аптечной организацией, пояснила Максимкина. Вопрос с курьерами, у которых должно быть фармацевтическое образование, пока остается открытым.

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА

Говоря о факторах, которые тормозят принятие законопроекта о легализации онлайн-торговли лекарствами, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов называет разные версии.

"Судя по организованному противостоянию этому документу, которое приходится наблюдать на протяжении нескольких лет, речь действительно идет о лоббировании данного ограничения", — высказал мнение Беспалов. В качестве возможных лоббистов запрета интернет-торговли часто называют аптеки, работающие по принципу "онлайн-бронирования и самовывоз", продолжил он. "Для них разрешение полноценной онлайн-торговли может представлять серьезную опасность, если не озадачиться вопросами доставки", — сказал собеседник агентства.

По словам Беспалова, фармрозница практически бесцельно потеряла несколько лет пока их коллеги из большого интернет-бизнеса — Ozon, Wildberries, "Утконос" — активно развивали категорию товаров для красоты и здоровья.

"Они все уже сейчас очень активно откусывают у аптек платежеспособную категорию потребителей, которая бы не искала альтернативы вне фармрынка, если бы традиционные игроки смогли бы вовремя предложить соответствующий сервис. Так что, если это лоббировали сети, они наступили сами себе на хвост", — заключил он.

В качестве другой гипотезы Беспалов называет возможную убежденность чиновников в том, что с помощью запрета на онлайн-торговлю лекарствами они противодействуют распространению фальсификата. По мнению президента АКИТ, этот вопрос тоже решаем — прослеживаемость препаратов сегодня можно обеспечить с помощью маркировки.

МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

На рынке онлайн-розницы действительно будет что делить, считают эксперты. С принятием законопроекта россияне не станут больше болеть, их доходы резко не вырастут, произойдет лишь перераспределение структуры продаж в пользу онлайна, полагают Беспалов и Соколов.

После принятия закона президент АКИТ прогнозирует рост сегмента онлайн-продаж лекарств до 10% от розничного фармрынка РФ в течение пяти лет. "Весь аптечный рынок — это 1 триллион рублей (по итогам 2018 года — ред.), 10% от триллиона — это 100 миллиардов рублей. Это приличная цифра, у нас в e-commerce нет категорий схожих, даже доставка еды — это 80 миллиардов, если считать вместе с ресторанами", — сказал Соколов.

Финансовый директор по фармацевтическим и инновационным проектам IPT Group Юлия Петрищева тоже ждет роста до 10-12% от совокупного объема продаж розничного сегмента фармацевтического рынка РФ в перспективе 3-5 лет. Более оптимистичен в прогнозах директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. Он ожидает, что доли в 10% удастся достичь уже через год после разрешения доставки лекарств, а через два-три года она вполне может дорасти до 15-20%.

Согласно свежим данным Data Insight, темпы развития рынка растут. В первой половине 2019 года онлайн-продавцы лекарств, входящие в топ-1000, оформили 20,3 тысячи заказов, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Общая сумма заказов тоже увеличилась почти в два раза — до 32,9 миллиарда рублей. Средний чек составил 1,62 тысячи рублей, сократившись на 4%.

В первом полугодии лидером в своей категории стала Apteka.ru, принадлежащая дистрибьютору "Катрен", она заняла долю в 45% по объему онлайн-продаж (имеются в виду онлайн-бронирования с возможностью самовывоза), подсчитали в Data Insight. А общая доля всех онлайн-продавцов лекарств на российском рынке e-commerce по числу заказов составила 12%, по объему выручки — 4%.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

Вместе с ростом числа заказов возросло и число игроков на рынке. За последние годы помимо официальных сайтов аптек в России появилось множество маркетплейсов фармацевтических товаров. Например, в апреле прошлого года был запущен сервис Mail.ru Group "Все аптеки", к которому подключено свыше 28 тысяч аптек, следует из аналитического отчета агентства DSM Group.

Особняком стоят инициативы традиционных и онлайн-ритейлеров по интернет-продаже лекарств. Они, как правило, завязаны на партнерстве с профильными фармацевтическими игроками. Так, при поддержке фармгруппы "Протек" продажи лекарств, медизделий и косметики развивает маркетплейс "Яндекс.Маркета" и "Сбербанка" "Беру!", сказано в отчете DSM.

На базе онлайн-супермаркета "Перекресток" создать фармацевтический маркетплейс договорились крупнейший по объему выручки российский ритейлер X5 Retail Group и фармоператор "Сантэкс". Кроме того, продавать лекарства через интернет с доставкой в ближайшую аптеку начал онлайн-гипермаркет "Утконос" совместно с сервисом "ЗдравСити" (входит в "Протек").

По мнению Беспалова из RNC Pharma, после легализации интернет-продаж лекарств не исключена модель партнерства непрофильных игроков со специализированными фармлогистами. Однако в целом он делает ставку на развитие крупных онлайн-игроков и IT-корпораций, у которых уже налажена логистика, которую надо будет лишь приспособить под потребности фармацевтики. Во всяком случае, по продажам товаров массового потребления они точно будут опережать коллег из фармрозницы, а узкоспециализированная продукция продолжит реализовываться через профильных игроков, добавил он. При этом на первых порах после легализации по отдельным позициям возможен демпинг, но как глобальная стратегия он использоваться не будет, добавил Беспалов.

Однако не все партнерства бывают успешны. В сентябре 2018 года интернет-магазин Ozon.ru отказался от совместных проектов с аптечной сетью "36,6" и "Здравсити", так как быть просто "онлайн-витриной" лекарств оказалось невыгодно, пишут в своем отчете аналитики агентства DSM Group. "В итоге Ozon получил лицензии на фармацевтическую деятельность и открыл два офлайн-аптечных пункта. Компания наделала немало шума на рынке из-за тестирования системы доставки лекарств", — отмечается в отчете DSM.

Даже такие примеры не должны пугать традиционных игроков, полагает президент АКИТ.

"Я не думаю, что произойдет сильное перераспределение долей или отток покупателей. У каждого, останутся свои клиенты. Да, молодая аудитория, наиболее мобильная, та, что готова делать заказы онлайн, будет делать это в онлайне. Во всех странах, где доставка лекарств легальна, объем продаж через онлайн-канал доходит до 8-10% и на этом останавливается, ни одна аптека там не закрылась", — заключил Соколов.