МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-октябре 2019 года в стоимостном выражении составил почти 2,687 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за первые десять месяцев составила 2,639 миллиарда долларов, бриллиантов — 47,2 миллиона долларов.

Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции за аналогичный период 2018 года достигла 3,905 миллиарда долларов. Таким образом, нынешний показатель сократился примерно на 31%. Стоимость алмазов тогда составила 3,822 миллиарда долларов, бриллиантов — 83 миллиона долларов.

В октябре текущего года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 264,4 миллиона долларов. В том числе, объем продаж алмазного сырья в денежном выражении составил 253,9 миллиона долларов, бриллиантов — 10,4 миллиона долларов. В предыдущем месяце общий уровень продаж компании составлял 258,7 миллиона долларов, в октябре 2018 года — 242,8 миллиона долларов.

"В первые девять месяцев 2019 года алмазно-бриллиантовый рынок находился под влиянием избыточного предложения бриллиантов, а также сложной ситуации в финансовом секторе Индии. Снижение предложения алмазов крупнейшими производителями на четверть с начала года, а также постепенное снижение уровня избыточных запасов у огранщиков в Индии свидетельствует о постепенном восстановлении баланса спроса и предложения, хотя о полномасштабном восстановлении говорить преждевременно", — отметил замгендиректора "Алросы" Евгений Агуреев.

"С начала августа наблюдается некоторая стабилизация цен и спроса, что нашло отражение в росте продаж третий месяц подряд – в августе общие продажи выросли на 7% относительно предыдущего месяца, в сентябре и октябре — на 42% и на 2% соответственно", – также добавил Агуреев.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" проводит геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В январе-сентябре 2019 года компания увеличила добычу алмазов на 12% — до 29,7 миллиона карат.