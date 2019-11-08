МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта, рассказал глава крупнейшего российского банка Герман Греф на Международной конференции по искусственному интеллекту – Al Journey.

"Надеюсь, что в эти два дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области искусственного интеллекта, в составе этого альянса будет пять российских компаний: это "Яндекс", это "Mail", это компания "Газпром нефть", это Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ – ред.) и Сбербанк. Пять компаний, которые взяли на себя лидерство организовать развитие этой темы в стране… для будущего нашей страны, будущего промышленности, всех отраслей сервисной экономики и государственной службы", — сказал Греф.

По его словам, сегодня практически нет ни одной части человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности.

"И еще один партнер – это компания МТС, конечно же, которая имеет большие наработки в области искусственного интеллекта, имеет прекрасную команду", — добавил глава Сбербанка.

По его словам, этот проект будет реализовываться как проект частно-государственного партнерства.

"Нашим партнером со стороны государства будет Максим Алексеевич Акимов (вице-премьер РФ – ред.), и принято решение, что министерством, которое будет курировать эту тему, будет нашим партнером, будет министерство экономического развития. Конечно, министерство цифры также будет в курсе всего того, что будет происходить, но такой консорциум — получается, шесть российских компаний, включая Сбербанк, и министерство экономического развития — это то, что составляет сегодня такое ядро или двигатель темы искусственного интеллекта в нашей стране", — сказал Греф.