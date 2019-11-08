МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Компания "ТФМ-Гарант", структура экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, завершила покупку 100% лизинговой "Трансфин-М" у НПФ "Благосостояние", сумма сделки составила 32,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении лизинговой компании.

"АО "НПФ "Благосостояние" и АО "ТФМ-Гарант" завершили оформление крупнейшей за последние годы сделки на рынке лизинга. АО "ТФМ-Гарант", представляющее интересы Алексея Тайчера и его партнеров, стало официальным владельцем 100% ПАО "Трансфин-М", — говорится в сообщении.

Сделка реализована в формате МBO (management buy-out) и профинансирована преимущественно за счет заемных средств. Сумма сделки составила 32,6 миллиарда рублей, в периметр продажи вошли все активы ПАО "Трансфин-М", включая дочерние предприятия, добавляется в сообщении.

"Фонд положительно оценивает инвестиционный результат участия в ПАО "ТрансФин-М": прибыль от продажи пакета акций компании превысила 7 миллиардов рублей. Решение о продаже акций компании обусловлено стратегией фонда по снижению доли прямых инвестиций в портфеле пенсионных резервов…. Полученные в результате сделки средства планируется вложить в высоколиквидные рыночные инструменты", – приводятся в сообщении слова гендиректор НПФ "Благосостояние" Анатолия Милюкова.

Про словам Тайчера, которые приводятся в сообщении, перед новой командой стоит задача по усилению позиции компании в ключевых для нее направлениях — финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом на базе дочерних предприятий, кроме того, компания продолжит осуществлять финансирование угледобывающей спецтехники, портового оборудования, морских судов и других объектов транспорта.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. В конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "ТФМ-Гарант" купить лизинговую компанию.