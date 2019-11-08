МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "Дикси" запустила франшизу под маркой "Первым делом", говорится в сообщении главного исполнительного директора группы Игоря Плетнева на странице в Facebook.

"Первым делом" — это популярная частная марка "Дикси" для товаров первой цены. Теперь мы начали развивать франшизу под этой маркой. "Первым делом" станет розничным брендом и технологической платформой для поддержки малого бизнеса!" — написал он.

В сообщении указывается, что в декабре владельцы небольших магазинов через мобильное приложение смогут заказывать товары из ассортиментной матрицы магазинов "Дикси" в регионах присутствия. Заказ будет собран на логистических центрах "Дикси" и доставлен партнеру в течение следующего дня.

На сайте ритейлера также появилось объявление о поисках франчайзи в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В качестве своих партнеров "Дикси" видит действующие продуктовые магазины формата у дома с площадью торгового зала не менее 50 квадратных мтеров. Стоимость паушального взноса составит 5 тысяч рублей.

В конце сентября была закрыта сделка по объединению группы "Дикси", сети алкомаркетов "Красное&Белое" и "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"). В результате объединения сетей образуется третий по размеру оборота российский ритейлер. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное&Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов.