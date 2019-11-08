МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление "плоских тарифов" на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Речь о продаже "Аэрофлотом" авиабилетов по так называемой программе "плоских тарифов" — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому тарифу" в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские тарифы" действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Медведев согласился с предложением "Аэрофлота" продлить программу "плоских тарифов" на 2020 год и также поддержал предложение компании индексировать их на уровень инфляции 2018 года в 4,3%", — сказал Осипов.

Ранее замглавы Минтранса Александр Юрчик отмечал, что эти тарифы не индексировались с 2017 года, поэтому рассматривается вариант их индексации на уровень инфляции за два года — 2017 и 2018-й. В те годы она составила 2,5% и 4,3% соответственно.