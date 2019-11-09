МУРМАНСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Точность в соблюдении расписания – один из приоритетов архангельского аэропорта "Талаги", и второе место в мировом рейтинге пунктуальности, даже несмотря на сложный климат – общая заслуга с авиакомпаниями, сообщил РИА Новости генеральный директор гавани Ваге Петросян.

Аэропорт Архангельска занял второе место в октябрьском рейтинге самых пунктуальных воздушных гаваней мира, который международное аналитическое агентство OAG составило из 1,2 тысячи аэропортов планеты. По данным доклада OAG, аэропорт Архангельска в октябре без задержек обслужил 97,8% рейсов. Он немного уступил только датскому аэропорту "Каруп".

"Это не только наша заслуга, мы, конечно, стараемся нивелировать задержки, нагнать расписание, чтобы обеспечить регулярность. Очень важно, когда есть понимание с авиакомпаниями. Один аэропорт этого не сделает. Важно выстроить правильное отношение с базовыми и другими авиакомпаниями, поэтому так и получается", — сказал Петросян.

По его словам, своеобразную "прививку" он получил, работая в службе организации пассажирских перевозок.

"Надо в первую очередь – это не говоря о безопасности, которая всегда на первом месте – обеспечить комфорт пассажиров. Можно одной задержкой испортить все впечатление от бизнес-залов, удобных кафе и так далее, и даже улыбками это не исправишь – если человек купил билет на 13.00, а улетает в час ночи, понятно, что он не будет обращать внимание на удобство аэропорта, бизнес-залы, все это обнуляется", — считает гендиректор.

При этом, подчеркнул Петросян, архангельский аэропорт – воздушная гавань с не самыми простыми климатическими условиями, однако ей удалось обойти даже южные аэропорты России.

Одним из условий, которые позволяют обеспечивать пунктуальность, Петросян назвал договоренности с авиакомпаниями о резервных судах, что позволяет в случае задержек бортов из других аэропортов отправлять рейсы из Архангельска по расписанию.