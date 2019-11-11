МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. "Почта России" объявила о сокращении нормативов сроков доставки посылок с 15 ноября текущего года на 7800 направлениях, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Новые сроки доставки составят от 2 до 8 суток, в зависимости от направления.

Большинству жителей России посылки будут доставлять максимум через два дня, а время доставки из городов-миллиоников в города с населением свыше 100 тысяч человек и обратно сократится до двух-трех дней.

В части городов — где население превышает 500 тысяч человек — посылки будут доставлять спустя один день после отправления. Например, в такой срок будут получать отправления из Москвы люди в некоторых городов Подмосковья: жители Химок, Мытищ, Балашихи, Подольска, Королева, и других.

Первый заместитель гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин рассказал изданию, что сокращение сроков доставки стало возможно в результате крупных инвестиций в инфраструктуру. Другие факторы: пересмотр схемы существующих маршрутов и уменьшение сроков сортировки почтовых отправлений.