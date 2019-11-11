МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Сбербанк запустил сервис доставки из магазинов продуктов и товаров "СберМаркет", сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк запускает новый сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов "СберМаркет". Он создан на базе онлайн-сервиса доставки продуктов Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре этого года", — говорится в сообщении.

Новый сервис будет доступен в Москве и 16 городах Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске и Челябинске.

Отмечается, что сервис обеспечит доставку из торговой сети Metro Cash&Carry, а жители некоторых районов Москвы также смогут сделать заказ в гипермаркетах "Ашан" и супермаркетах "Азбука Вкуса".

Главный исполнительный директор (CEO) онлайн-сервиса "СберМаркет" Асан Курмангужин отметил, что до конца 2020 года сервис планирует вырасти в 4-5 раз. Он также сказал, что в ближайшей перспективе планируется расширить количество сетей-партнеров и до конца следующего года приступить к тестированию новых моделей доставки во всех городах работы сервиса.