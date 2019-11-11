МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-сентябре 2019 года вырос на 27% в годовом выражении, до 84 тысяч штук, в сентябре из страны было вывезено 10,6 тысячи легковых машин, что на 19,4% больше, чем в августе 2019 года, следует из данных Федеральной таможенной службы.

При этом в денежном выражении за девять месяцев экспорт легковых авто вырос на 32,6% в годовом выражении, до 1,214 миллиарда долларов, в сентябре экспорт в деньгах вырос на 21,6% по сравнению с августом, до 162 миллионов долларов, говорится в статистике ФТС.

Экспорт грузовиков из России в январе-сентябре вырос на 4,5% в годовом выражении и составил 10 тысяч машин, в денежном выражении рост составил 14,1%, до 258,6 миллиона долларов. В сентябре же вывоз грузовиков из страны вырос на 30,4% по сравнению с августом, до 1,4 тысячи штук, рост в деньгах составил 36,1%, до 40 миллионов долларов.