МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы с января по сентябрь 2019 года провели в отелях Монако почти 46 тысяч ночей, что позволяет РФ находиться в пятерке стран-лидеров въездного туризма в княжестве, сообщили РИА Новости в управлении по туризму Монако.

"Согласно данным отдела статистики управления по туризму и конгрессам Монако, количество ночей, забронированных туристами из России в период с января по сентябрь 2019 года, составило более 45,9 тысячи ночей, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — заявили в турпредставительстве.

Там также уточнили, что лидером по количеству ночей, проведенных в отелях княжества, остается Франция (119 тысяч). Далее следуют Великобритания (101,3 тысячи), США (78,1 тысячи), Италия (76,9 тысячи) и Россия.

"При этом в топ-5 стран, демонстрирующих положительную динамику въездного туризма в Монако с целью MICE-туризма (деловой туризм, связанный с корпоративными мероприятиями – ред.), входят Франция, США, Великобритания, Италия и Испания", — сообщили в управлении.

По оценке управления, за девять месяцев 2019 года самое большое количество деловых путешественников (17%) посетили княжество с целью медицинского туризма, забронировав более 20 тысяч ночей, а на втором месте — информационные технологии (более 17 тысяч ночей).