МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Первый замглавы "Российских железных дорог" (РЖД) Александр Мишарин заявил о намерении покинуть компанию, с дальнейшими планами пока не определился.

"Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной. Международное направление, которое я в последнее время курировал, сейчас активно развивается, доказало свою эффективность и приносит компании прибыль. В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью", — передала РИА Новости слова Мишарина пресс-служба РЖД.

В этом году Мишарин отметил 60-летний юбилей. Он долгие годы проработал на железной дороге, в частности с конца 2012 года — в ранге первого замглавы РЖД. Также в его послужном списке работа в Минтрансе, в том числе как замминистра, в аппарате правительства РФ и губернатором Свердловской области.