МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) по РСБУ за первые девять месяцев года составила 1 миллиард рублей против 1,9 миллиарда рублей убытка за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения на сайте компании.

Выручка увеличилась на 3,2% и составила 46,8 миллиарда рублей.

"Компания показала положительный финансовый результат, несмотря на то что ситуация в сфере авиаперевозок остается сложной. Utair достиг результата за счет непрерывной работы по повышению эффективности, но компания негативно оценивает перспективы развития отрасли из-за низких темпов роста ВВП, сохраняющихся валютных и топливных рисков", — заявил генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

Также уточняется, что за этот период Utair нарастил производственные показатели и перевез 6,12 миллиона пассажира (рост на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года), а загрузка регулярных рейсов компании увеличилась на три процентных пункта, до 84%, при том что среднерыночная загрузка российских авиакомпаний не растет.

"Ютэйр" — российская авиакомпания, в 2018 году перевезла 8 миллионов пассажиров. Летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам "Ютэйра".