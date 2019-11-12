МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Компания "Комбинат питания Конкорд" досрочно погасила кредит ВЭБа на 3,37 миллиарда рублей и сменила владельца, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, теперь владельцем компании, ранее принадлежавшей бизнесмену Евгению Пригожину, стало АО "Корпорация развития". Владелец сменился 30 октября.

"Внешэкономбанк действительно кредитовал "Комбинат питания "Конкорд" в 2010 году на сумму 3,37 миллиарда рублей. Все выплаты по кредиту совершались в установленные договором сроки. Кредит был досрочно погашен в полном объеме", — сообщили в пресс-службе "Конкорда".

В компании подчеркнули, что в течение срока действия кредитного договора с госкорпорацией структура "Комбината питания "Конкорд" не могла быть изменена.

"После погашения кредита "Комбинат питания "Конкорд" может самостоятельно принимать решение о дальнейшей деятельности. В связи с этим, действительно произошла смена учредителя. Причина, по которой было принято это решение, является коммерческой тайной и не разглашается", — подчеркнули в пресс-службе компании.