МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело гендиректора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой о хищении 1,6 миллиарда рублей и других махинациях.

"Они обвиняются в использовании … своих полномочий вопреки законным интересам [компании], а также в мошенничестве в сфере кредитования … в особо крупном размере и в незаконных валютных операциях", — рассказал в ведомственной программе "Эфир" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По версии следствия, владелец компании Рашид Мурсекаев (сейчас в розыске) вместе с генеральным и финансовым директорами, а также главбухом в 2015-2017 годы закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм.

Таким образом, отметил Куренной, авиакомпания лишилась 674,5 миллиона рублей, что обернулось банкротством "ВИМ-Авиа".

Кроме того, считает прокуратура, в 2016 году топ-менеджеры похитили взятые в кредит 1,6 миллиарда рублей, которые авиакомпания получила на покупку авиадвигателей. Следы этих денег теряются в Люксембурге.

Уголовное дело в отношении гендиректора и главного бухгалтера направлено в Мещанский районный суд Москвы.

Владелец компании Рашид Мурсекаев и финансовый директор Алевтина Калашникова, по данным прокуратуры, бежали за границу и объявлены в международный розыск.

"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем — долги компании исчисляются миллиардами рублей. Сотни миллионов рублей компания задолжала в качестве зарплаты сотрудникам. В сентябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана признал авиакомпанию банкротом.