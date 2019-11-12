ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Finnair инвестирует 3,5-4 миллиарда евро в узкофюзеляжный парк, что означает покупку 30-40 новых самолетов, решение об этом будет принято в ближайшие несколько лет, заявил во вторник генеральный директор авиакомпании Топи Маннер.

Во вторник Finnair проводит презентацию для инвесторов под названием Capital Markets Day.

"Мы готовимся к значительным инвестициям в наш парк, чтобы повысить эффективность и снизить выбросы углекислого газа. Finnair инвестирует 3,5-4 миллиарда евро в узкофюзеляжный парк, решение будет принято в период следующих пяти лет", — отметил Маннер.

Компания ожидает увеличения собственного пассажиропотока с нынешних 13 миллионов до 20 миллионов к 2030 году, сфокусировавшись на перелётах в крупные города Азии — по этому направлению в настоящее время Finnair растёт на 4% в год.

По данным компании, основу перелётов составляют пассажиры с пересадкой (трансферные пассажиры) — 50% всего трафика Finnair, и это также самая быстрорастущая группа; 30% локального трафика исходит из Финляндии, 6% — это пассажиры альянса OneWorld, 7% приходится на чартерные перевозки, 7% — на карго.

В настоящий момент Finnair самостоятельно оперирует 60 различными самолетами Airbus, под брендом Finnair выполняет перелёты авиакомпания Nordic Regional Airlines (Finnair владеет в ней 40%), оперируя 12 самолётами ATR 72-212A и 12 самолётами Embraer 190.