МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Холдинг "Аэропорты регионов" (владеет и управляет семью аэропортами, принадлежит Виктору Вексельбергу) просит смягчить требования к инфраструктуре и безопасности малых российских аэропортов (с трафиком ниже 500 тысяч пассажиров в год) для привлечения частных инвестиций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора по стратегическому развитию холдинга Александра Запорожского заместителю министра экономического развития Михаилу Расстригину.

Газета "Коммерсант" в августе сообщала, что "Аэропорты регионов" и холдинг Романа Троценко "Новапорт" (владеет и управляет 17 аэропортами) могут получить в управление несколько десятков малых региональных аэропортов на условиях концессии.

В России требования к инфраструктуре и безопасности всех аэропортов – больших и малых – едины. Как пишут "Ведомости", менеджеры аэропортов говорили, что аэропорты с небольшим трафиком не могут выполнять эти требования и при этом оставаться рентабельными. Собеседник газеты в одном из холдингов рассказывает, что аэропорты с трафиком от 50 до 150 тысяч человек убыточны по определению (таких аэропортов в России, по данным Росавиации, около 25). Аэропорты с пассажиропотоком от 150 до 500 тысяч человек могут работать с низкой рентабельностью.

В письме, отправленном 23 сентября, Запорожский, в частности, предлагает разрешить малым аэропортам не строить очистные сооружения для ливневых стоков, бомбоубежища, патрульную дорогу по периметру территории и не оборудовать периметр средствами охраны и видеонаблюдения. Также, по его мнению, малым аэропортам можно разрешить не иметь здравпункта, комнаты матери и ребенка, кинологической службы, а для подразделений полиции выделять только одно служебное помещение площадью не более 20 квадратных метров.

Запорожский считает, что подразделениям авиабезопасности малых аэропортов можно разрешить работать без оружия, а предполетный и послеполетный осмотр судов проводить всего двум сотрудникам аэропорта (сейчас – четыре) при помощи экипажа самолета. Также малые аэропорты надо освободить от обязанности проводить аварийно-спасательные работы в районе аэродрома и от необходимости хранить государственный материальный резерв (товары на случай войны или чрезвычайных ситуаций, прежде всего продовольствие). Запорожский также предлагает отменить оставшуюся со времен СССР сокращенную рабочую неделю для женщин, проживающих в сельской местности.

По мнению топ-менеджера холдинга, для проекта концессии инвестору также потребуются меры финансовой бюджетной поддержки: капитальный грант для финансирования части работ по модернизации или строительству, госгарантии для привлечения кредитов, льготные ставки по кредитам, установление долгосрочных аэропортовых сборов, налоговые льготы.

"Развитие региональных и местных авиационных перевозок должно стать приоритетной задачей регуляторов авиаотрасли, — говорит представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт. — Вице-премьер в ближайшее время проведет стратегическую сессию, где планирует обсудить комплексные подходы к решению давно наболевших проблем с участниками отрасли". Представитель Минтранса РФ заявил, что министерство положительно относится к идее концессий и уже начало работу по внесению изменений в нормативные акты, изыскиваются также источники финансирования. Представители Минэкономразвития, "Аэропортов регионов" и "Новапорта" не ответили на запросы издания.