МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года (завершилось 30 сентября) получил чистый убыток в размере 145,15 миллиарда иен (1,3 миллиарда долларов) против прибыли в 1,082 триллиона иен (9,9 миллиарда долларов) годом ранее, говорится в отчетности компании.

Убыток на акцию составил 283,95 иены (2,5 доллара) против прибыли в 1,66 тысячи иен (15,2 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль компании составила 52,1 триллиона иен (477 миллиарда долларов), что в 7,4 раза превышает показатель годичной давности. Выручка сократилась на 3,8% — до 1,711 триллиона иен (15,7 миллиарда долларов).

По итогам второго квартала чистый убыток Toshiba составил 4,9 миллиарда иен (44,9 миллиона долларов) против прибыли в 65,408 миллиарда иен (598,7 миллиона долларов) годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% — до 898,242 миллиарда иен (8,2 миллиарда долларов). Показатель прибыли на акцию за второй квартал компания не указывает. Операционная прибыль выросла в 7 раз в годовом выражении — до 44,225 миллиарда иен (404,9 миллиона долларов).

Компания прогнозирует выручку по итогам 2019-2020 финансового года на уровне 3,4 триллиона иен (31,1 миллиарда долларов), а операционную прибыль — на уровне 140 миллиардов иен (1,28 миллиарда долларов). Данный прогноз остался без изменений по сравнению с тем, чего компания ожидала в августе.

Toshiba Corporation является крупнейшим в Японии производителем карт оперативной памяти компьютеров. Компания, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.