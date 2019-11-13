МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель совета директоров международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever Марейн Деккерс (Marijn Dekkers) ушел в отставку, говорится в пресс-релизе компании.

"Деккерс, который был назначен председателем совета директоров Unilever в апреле 2016 года, решил уйти в отставку со своего поста, чтобы сосредоточиться на своих растущих обязанностях в качестве основателя и председателя совета директоров инвестиционной и консалтинговой компании Novalis LifeSciences. Он продолжит выполнять функции неисполнительного директора Unilever", — говорится в сообщении.

На место Деккерса совет директоров Unilever назначил неисполнительного директора Нильса Андерсена (Nils Andersen). Андерсен в период с 2007 по 2016 годы был гендиректором A.P. Moller — Maersk, а с 2001 по 2007 годы занимал пост президента и гендиректора Carlsberg and Carlsberg Breweries. С апреля 2018 года он являлся председателем совета директоров AkzoNobel и неисполнительным директором в британской BP.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, Sunsilk, Timotei, Denim, Dove, Rexona, Domestos, Knorr, Lipton, Brooke Bond. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.