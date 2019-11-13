МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области 6 ноября принял заявление от Главного управления Пенсионного фонда России №8 по Москве и Московской области о взыскании с ООО "Вайлдберриз" штрафа в сумме 10,6 млн рублей за несвоевременное предоставление обязательной отчетности по форме СЗВ-М за декабрь 2018 года.

Как говорится в определении суда, находящемся в распоряжении агентства "Прайм", суд определил назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 25 ноября 2019 года.

СЗВ-М – обязательная форма отчетности предприятия в ПФР. Она содержит минимум информации, но сдавать ее надо каждый месяц. Крайний срок представления — 15-ое число месяца, следующего за отчетным. Если страхователь забудет отчитаться вовремя, ему придется заплатить штраф в размере 500 рублей за каждого работника. Такой же штраф выставит ПФР за недостоверные или неполные данные в СЗВ-М.