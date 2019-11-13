МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ООО "Вайлдберриз" представило обязательную отчетность по форме СЗВ-М за декабрь 2018 года в установленные законом сроки, поэтому требования Пенсионного фонда России о взыскании штрафа незаконны, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что в Арбитражный суд Московской области 6 ноября поступило исковое заявление от Главного управления Пенсионного фонда России №8 по Москве и Московской области о взыскании с ООО "Вайлдберриз" штрафа в сумме 10,6 млн рублей якобы за несвоевременное предоставление обязательной отчетности. По закону данные за декабрь 2018 года компания должна была предоставить не позднее 15.01.2019 года.

"Отчет за декабрь 2018 г. был предоставлен компанией в установленные законом сроки, требования о взыскании штрафа незаконны, что подтверждает письмо вышестоящего учреждения – Отделения ПФР РФ по Москве и Московской области, которое было направлено еще 27 сентября 2019 г. в Главное управление Пенсионного фонда России №8 по Москве и Московской области и содержит требование о снятии финансовых санкций с компании. Тем не менее, данное требование не было исполнено ПФР №8", — говорится в сообщении пресс-службы. Данное письмо имеется в распоряжении "Прайма".

"В связи со своевременной сдачей отчетности… необходимо отменить решение о привлечении страхователя ООО "Вайлдберриз" к ответственности за совершение правонарушения… и обеспечить исполнение федерального законодательства в части применения финансовых санкций", — говорится в нем.