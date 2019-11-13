МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российское представительство крупнейшей швейцарской авиакомпании Swiss International Air Lines (SIAL), входящей в группу Lufthansa, требует в арбитражном суде Москвы взыскать с "Почты России" более 12 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснила рассматривающая дело судья Ираида Еремина, иск заявлен о взыскании задолженности по договору на оказание услуг воздушной перевозки. Другие подробности на заседании не сообщались.

Представитель SIAL заявил в суде, что от ответчика в среду поступило предложение об урегулировании спора.

"Мы поддерживаем требование, но нам сегодня поступило предложение о заключении мирового соглашения со стороны ответчика. Мы также нацелены на сотрудничество и подписание мирового соглашения", — сказал представитель авиакомпании.

Юрист "Почты России" попросил суд не рассматривать иск по существу, поскольку стороны намерены урегулировать спор миром. Суд назначил основные слушания по делу на 16 декабря.